Sieben erstaunliche Fakten über Bier

Bier macht dick und Dunkles ist stärker als Helles: Um Pils, Weizen und Co. ranken sich zahlreiche Mythen. Wir haben zum Trierer Bierfest mal genauer hingeschaut.

Bier auf Wein, das lass' sein?

Ein weitverbreiteter Spruch, der sich bis heute hartnäckig hält und seine Wurzeln im Mittelalter hat. Dieser Satz symbolisierte die sozialen Unterschiede zwischen den einfachen Ständen und dem Adel. Ein Adeliger würde niemals Bier, das Getränk der unteren Klassen, trinken. Das war es aber auch schon. Es kommt immer auf die Menge des Alkohols an, nicht auf die Reihenfolge.

Das stärkste Bier der Welt...

...hat einen Alkoholgehalt von unglaublichen 67,5 Prozent. Das von der schottischen Brauerei Brewmeister gebraute Bier trägt den Titel "Snake Venom" (Schlangengift) und kostet stattliche 50 Pfund, knapp 60 Euro. Aber auch in Deutschland wird sehr starkes Bier gebraut: Der "Schorschbock" vom mittelfränkischen Schorschbräu in Gunzenhausen kommt immerhin auf 57 Prozent Alkohol.

Teuerstes Bier der Welt

Die knapp 60 Euro vom "Snake Venom" sind nichts gegen eine Flasche Löwenbräu aus dem Jahr 1937. Etwa 11.000 Euro brachte die Flasche bei einer Auktion in Großbritannien im Jahr 2009 ein. Das Bier überlebte den Absturz des Zeppelins Hindenburg am 6. Mai 1937 nahe New York.

Deutschland ist Weltmeister

Nein, nicht im Biertrinken. Den Rekord haben die Tschechen mit jährlich durchschnittlich 191 Litern pro Kopf inne. Aber Deutschland kann mit den meisten Biermarken aufwarten: Über 1.300 Brauereien und mehr als 5.000 Biermarken sind in Deutschland ansässig, die meisten davon in Bayern.

Biersommelier-Weltmeisterschaften

Und noch ein Titel für Deutschland: Elisa Raus aus Stralsund ist amtierende Biersommelier-Weltmeisterin. Bei der Weltmeisterschaft 2019 im italienischen Rimini setzte sie sich gegen die versammelte Konkurrenz aus 19 Nationen durch und überzeugte die Fachjury mit ihrem Wissen zu allen Themen rund um das Bier. Aufgrund der Corona-Pandemie wird Raus möglicherweise auch die am längsten amtierende Weltmeisterin sein.

Wer hat's erfunden?

Auf jeden Fall nicht die Bayern. Forscher gehen davon aus, dass das erste Bier wohl schon vor 13.000 Jahren gebraut wurde. Und zwar in Höhlen im Norden des heutigen Israels. Und Bier ist auch noch Teil des ältesten bekannten Rezepts der Welt: Neben einer Lammkeule und einer Tasse Schaf-Fett, braucht man für das babylonische Rezept "Lamm Tuhu" Zwiebeln, Knoblauch, Koriandersaat, Kreuzkümmel, rote Beete und eben Bier.

Bier auf Rezept

Was nach einem Witz klingt, ist Fakt: In Tschechien und Polen können Patienten mit urologischen Beschwerden Bier vom Arzt verschrieben bekommen. Das Getränk soll behilflich sein, die Nieren zu spülen und Gifte auszuschwemmen.