Kulinarisches Urlaubsziel Rheinland-Pfalz Genießen und Wandern voll im Trend

Der Trend geht zum kulinarischen Urlaub, der sich nicht nur auf die Toskana, die Provence oder das Piemont mit seinen Trüffeln beschränkt. Wanderungen gehören in Rheinland-Pfalz natürlich trotzdem dazu, aber dann gerne mit exquisiter Verkostung. In Deutschland gibt es insgesamt 13 Weinregionen, sechs davon liegen in Rheinland-Pfalz. An Mosel, Ahr, Rhein und Nahe, in der Pfalz und in Rheinhessen können Gäste Weinferien machen, Winzern über die Schultern schauen und selbst mit anpacken. Wein wird nicht mehr bloß getrunken, sondern von der Rebe bis zum Glas begleitet.