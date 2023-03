"Kriegsalltag" in Kiew

Die Ukraine und Russland suchen aktuell nach einer diplomatischen Lösung. Wie die aktuelle Lage in Kiew aussieht, hat uns der Deutsche Welle Korrespondent Mathias Bölinger im SWR1 Interview erzählt.

Wie ist die Stimmung in Kiew?

Nachts seien immer noch Explosionen aus Vororten zu hören. "Das ist etwas, woran wir uns schon gewöhnt haben", so Bölinger über die nächtlichen Attacken. In Kiew selbst sei es allerdings relativ ruhig.

"Die Leute haben sich in so eine Art Kriegsalltag eingerichtet", berichtet der Deutsche Welle-Korrespondent. Die Stadt sei noch immer leer, aber langsam kehre der Alltag zurück: "Die Menschen verbringen wieder mehr Zeit draußen und fühlen sich wohler". Auch die Grundversorgung funktioniere ganz gut: "Supermärkte sind gefüllt, es haben auch einzelne Restaurants und Cafés offen [...]. Und es gibt nach wie vor Strom, Wasser, Internet und das Mobilfunknetz".

Irpin wurde zurückerobert

Der Kiew-Vorort Irpin konnte laut Tagesschau von russischer Kontrolle befreit und zurückerobert werden. Ob die ukrainische Armee den Ort halten könne und wie viel dort noch gekämpft werde, sei laut Bölinger aber ungewiss. "Es wäre aber eine wichtige Meldung für die Hauptstadt. Von den Vororten in denen [...] gekämpft wird, ist Irpin derjenige, der am nächsten am Stadtgebiet liegt", sagt der Korrespondent. Das sei ein Hoffnungsschimmer und eine Entlastung für Kiew. So können die Bewohner in den Wohngebieten rund um die Hauptstadt wieder geschützt werden.

Das Gespräch führte Claudia Deeg.