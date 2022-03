Krieg und kein Ende in Sicht

per Mail teilen

Im Theater von Mariupol suchen Rettungskräfte nach Überlebenden des russischen Bombenangriffes. Hunderte Menschen waren dort, darunter auch Kinder. Vor und hinter dem Theater hatten große weiße Aufschriften darauf hingewiesen – HIER SIND KINDER. Das zeigen Satellitenaufnahmen. Die Ukraine meldet Artillerie- und Luftangriffe im ganzen Land. Präsident Selenskij lässt sich per Video dem Bundestag zuschalten und bittet erneut um Hilfe. Währenddessen kommen immer mehr ukrainische Geflüchtete in Deutschland an. Sie brauchen Unterkünfte, Hilfe, medizinische Versorgung, Schulplätze für die Kinder. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.