Teure Lebensmittel, Rekordpreise an der Zapfsäule: Die Folgen des

Ukraine-Kriegs sehen wir alle auf unserem Konto. Die Bundesregierung will deshalb 40 Milliarden Euro verteilen, um Arbeitnehmer zu entlasten. Mit Tankrabatten, verbilligten Bus- und Bahntickets und einer Einmalzahlung von 300 Euro. Doch es gibt auch Kritik an dem Milliardengeschenk. Und der Finanzminister muss noch mehr Schulden machen.