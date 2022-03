per Mail teilen

In Deutschland läuten am Mittag Kirchenglocken gegen den Krieg und in der Ukraine geht der russischen Angriff mit unverminderter Brutalität weiter. Heute Nachmittag finden wieder Gespräche zwischen russischen und ukrainischen Delegierten statt. Die Hoffnung ist gering. Und die Innenminister Europas beraten über die Verteilung der Geflüchteten.