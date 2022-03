An der ukrainisch-belarussischen Grenze verhandeln Russland und die Ukraine über einen möglichen Frieden. Trotzdem geht der Angriff weiter. Die russischen Atomstreitkräfte sind wie angekündigt in Alarmbereitschaft versetzt worden. In New York berät die UNO-Vollversammlung über eine Verurteilung Russlands. Am frühen Abend schalten sich US-Präsident Biden und die NATO-Verbündeten zusammen. Währenddessen beginnen die Sanktionen zu wirken.