In der Sitzung geht es hauptsächlich um den umstrittenen Landrat Jürgen Pföhler (CDU), der sein Amt seit einigen Tagen aus gesundheitlichen Gründen nicht ausübt. Pföhler steht in der Kritik wegen möglicher Versäumnisse beim Alarmieren der Bevölkerung in der Nacht der Flutkatastrophe, bei der mehr als 130 Menschen im Ahrtal ums Leben kamen. Wir berichten über den Verlauf der Sitzung, klären warum Jürgen Pföhler wohl vorerst nicht zurücktritt, fragen aber auch nach der Rolle des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz (SPD).