Im Januar sind die Krankenzahlen noch gesunken, doch jetzt nach Fastnacht steigen sie wieder an. Heute fallen außerdem weitere Corona-Schutzmaßnahmen weg: es gibt keine Testpflicht mehr beim Besuch in Klinken oder Pflegeheimen und auch Arztmitarbeiter müssen keine Maske mehr tragen. Beim Infektionsgeschehen spielt Corona zwar keine so große Rolle mehr, dem Virologen Martin Stürmer erscheinen einige Lockerungen jedoch etwas übereilt.