Verteidigungsminister Boris Pistorius sagt vorerst keine Leopard 2 Panzer zu. Er will die Bestände prüfen. Die Entscheidung würde so bald wie möglich fallen, auch im Hinblick auf die Lieferung anderer Länder wie Polen und Spanien. Auch andere Länder sind offenbar skeptisch, deutet Pistorius an. Die Erwartungen der Ukraine sind damit enttäuscht. Der Ball liegt weiter bei Kanzler Scholz. Die USA haben ein neues Hilfspaket von 2,5 Milliarden Dollar zugesagt.