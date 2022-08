Es sollen entspannte Tage im Urlaub werden, doch der Schreck am Gepäckband ist groß: Der Koffer ist weg. Was jetzt? Reise-Experte Max Mergenbaum von Finanztip weiß, was dann wichtig ist.

Das sind die sechs Experten-Tipps von Max Mergenbaum von Finanztip für verlorenes Urlaubsgepäck: Ruhe bewahren und sich den Verlust des Gepäcksstücks schriftlich am Schalter der Fluggesellschaft bestätigen lassen. Alternativ: An das Fundbüro im Flughafen wenden und den Gepäckverlust dort melden. Bis das verspätete Gepäck eingetroffen ist, dürfen Sie sich eine Grundausstattung (Zahnbürste, Unterwäsche, etc.) kaufen. Sollte das Gepäck noch später eintreffen, können Sie sich auch an einem Grundbedarf an Kleidung eindecken. Die Rechnungen dafür aufbewahren, die Airline erstattet (anteilig) den Betrag. Wenn der Koffer beschädigt sein sollte, mit Fotos dokumentieren und innerhalb von sieben Tagen melden – sonst verlieren Sie den Anspruch auf Schadensersatz. Auch wenn die Airline ablehnend auf die Beschwerde reagieren sollte: Hartnäckig bleiben. Laut dem Montrealer Übereinkommen haftet die Airline bei verlorenem oder beschädigtem Gepäck. Vor Abflug eine Packliste machen und – sofern es neuere Gegenstände sind – einen Kaufbeleg aufbewahren. Das Gespräch führte Steffi Stronczyck.