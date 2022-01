Klimaschutz: lahme Ente Deutschland

per Mail teilen

Deutschland hinkt beim Klimaschutz kräftig hinterher, so Robert Habeck, der neue Klimaschutz- und Wirtschaftsminister von den Grünen. Habeck

will einen viel schnelleren Ausbau der Windenergie. Dagegen gibt es großen Widerstand, auch in Rheinland-Pfalz. Der Minister macht

Druck auch aus einem anderen Grund: der Start der neuen Ampel-Regierung war schlecht für die Grünen. Und dass die EU-Kommission Atomkraft als umweltfreundlich

einstuft, stößt viele Wählerinnen und Wähler der Grünen vor den Kopf.