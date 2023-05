per Mail teilen

Nachrichten über Hitzewellen, Dürren oder Waldbrände lösen ein beunruhigendes Gefühl bei vielen von uns aus. Wie können wir die sogenannte "Klimaangst" besser bewältigen?

Die Klimapsychologin Lea Dohm von Psychologists for Future engagiert sich mit ihrer psychologischen Expertise für eine schnelle und umfassende Bewältigung der Klimakrise. Im Gespräch erklärt sie uns, wie wir der Hilflosigkeit durch die Klimaangst entgegenwirken können.

Lea Dohm ist Dipl.-Psychologin und Psych. Psychotherapeutin. Sie ist Mit-Initiatorin der Organisation Psychologists for Future und ist unter anderem auch als Fachjournalistin tätig. KLUG

Wie können wir der Hilflosigkeit begegnen?

Die Klimakrise kann verschiedene Gefühle bei uns auslösen. Angst, Hilflosigkeit, Trauer oder Wut sind nur ein paar davon. Lea Dohm rät dazu, die Gefühle als berechtigt und begründet anzusehen. Das wäre der erste Schritt. Dann können wir gut und konstruktiv mit diesen Emotionen umgehen und uns überlegen, welche Handlungsmöglichkeiten wir haben.

Unsere wirksamen Handlungsmöglichkeiten sollten wir viel deutlicher aufzeigen.

Wie viele Menschen sind von Klimaangst betroffen?

"Wir wissen aus der psychologischen Forschung, dass es ganz viele Menschen betrifft", weiß Lea Dohm. Ein grundsätzliches Unwohlsein in Bezug auf den Klimawandel habe die Mehrheit der Bevölkerung. Kinder und Jugendliche leiden besonders darunter.

Wie bekämpft man das Gefühl der Hoffnungslosigkeit?

Klimapsychologin Lea Dohm empfiehlt eine aktive Auseinandersetzung mit dem Gefühl. Sie sollten Ihre Gefühle ernst nehmen und im nächsten Schritt handlungsleitend einsetzen. Und dann überlegen, was Sie konkret machen können. Lea Dohm rät dazu auch, über die eigenen vier Wände hinaus zu schauen und zu überlegen, was Sie an Ihrem Arbeitsplatz verändern oder wie Sie sich politisch engagieren können.

Das, was gegen die unangenehmen Gefühle am besten helfen würde, wäre konsequenter Klimaschutz.

