Die Aktion ist kurios: Klaus Backes aus Spay im Kreis Mayen-Koblenz sammelt Hundekot ein und hängt ihn als Fundsache auf. Das soll Hundehalter ermahnen, den Kot ihrer Hunde mitzunehmen.

Hundehaufen auf Gehwegen oder auf der Wiese im Park sind einfach nur eklig. Hundehaufen in Beuteln sammeln und dann in die Hecken werfen: unmöglich. Das findet auch Klaus Backes aus Spay am Rhein. Er hat in seiner Hecke mehrere Tüten mit Hundehaufen gefunden. Und sich sehr darüber geärgert. Um Hundehalter zu ermahnen, das in Zukunft zu lassen, dafür hat er ein Schild gebastelt. Auf diesem Schild steht "Fundsache". Und die gefundenen Kotbeutel hängt Klaus Backes einfach dran.

Das komplette Gespräch zwischen Claudia Deeg und Klaus Backes aus SWR1 Guten Morgen Rheinland-Pfalz können Sie im Audio anhören.