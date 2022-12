Der Korruptionsskandal im EU-Parlament erschüttert die Europäische Union. Im Zentrum der Vorwürfe steht die Vize-Präsidentin Eva Kaili. Ihr wird vorgeworfen, Bestechungsgeld von Katar angenommen zu haben. Kaili sitzt seit Sonntag zusammen mit drei weiteren Verdächtigen in Untersuchungshaft. Gestern hat die Polizei Räumlichkeiten des EU-Parlaments durchsucht. Wir haben mit der SPD-Politikerin und Vize-Präsidentin im Europaparlament Katarina Barley (SPD) über den Skandal gesprochen.

SWR1: Wie gut kann ein solcher Morgen in Straßburg sein bei all dem, was da gerade ans Licht kommt?

Katarina Barley: Es ist furchtbar. Ich habe mein ganzes Leben für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und gegen Korruption gekämpft. Für mich persönlich sind es keine schönen Tage.

SWR1: Glauben Sie, dass sich dieser Skandal noch ausweiten wird?

Barley: Das ist sehr schwer zu sagen. Es ist klar, dass es offensichtlich eine zentrale Figur gibt, einen Italiener, und dass Menschen im Europäischen Parlament, die mit ihm zu tun hatten, jetzt befragt wurden. Ob da noch etwas herauskommt, das weiß ich beim besten Willen nicht.

SWR1: Wie sehr ärgert Sie der Fall persönlich, Eva Kaili ist ja auch Sozialdemokratin?

Barley: Es ärgert mich in vielerlei Hinsicht. Meine ganze politische Arbeit geht um dieses Thema, und ich fühle mich auch persönlich betrogen. Ich habe mit ihr viele Streitigkeiten in unterschiedlichen Bereichen ausgefochten. Und von Anfang an habe ich sie als Fremdkörper in dieser Fraktion wahrgenommen. Von Anfang an hieß es: Sie ist eigentlich keine echte Sozialdemokratin. Jetzt im Nachhinein setzt sich das eben zu einem Mosaik zusammen, dass sie nicht nur keine Sozialdemokratin war, sondern einfach offensichtlich ein schlechter Mensch.

SWR1: Was muss aus ihrer Sicht geschehen, damit so etwas nie wieder passieren kann?

Barley: Wir müssen den Sachverhalt jetzt schnell und ganz vorbehaltlos aufklären und zeigen, dass wir in diesem Fall entschlossen handeln. Wir müssen auch überprüfen, was wir besser machen können, damit das nicht mehr passiert. Man darf sich da allerdings nichts vormachen. Dieser spezielle Fall hätte mit keiner Transparenzregel der Welt verhindert werden können. Eva Kaili hat ihre Tätigkeiten völlig offen gemacht. Sie hat sich ganz offen mit der katarischen Regierung getroffen. Sie hat daraus nie einen Hehl gemacht. Sie können keine Transparenz-Vorschrift "Ich muss mein Schmiergeld offen legen" haben. In diesem Fall hätten uns auch schärfere Vorschriften nicht weitergebracht.

SWR1: Der Skandal erinnert in Teilen an einen schlechten Mafia-Film. Wie einfach ist es denn, an EU-Abgeordnete dranzukommen?

Barley: Abgeordnete müssen mit Menschen in Kontakt treten. Sowohl mit Bürgerinnen und Bürgern, als auch mit Unternehmen, als auch gerade im Europäischen Parlament mit auswärtigen Regierungen. Das ist ihr Beruf, das gehört zu unserer Arbeit dazu. Wenn sie zum Beispiel für Energiepolitik zuständig sind, treffen sie sich auch mit Energielieferanten, das ist nun mal so. Wir haben ein Transparenzregister, das deutlich schärfer ist als das deutsche, in dem Firmen sich registrieren lassen müssen. Dort müssen die Firmen angeben, wie sie ihre Leute und wie viel Geld sie zum Beispiel für ein bestimmtes Gesetzesvorhaben einsetzen. Aber wenn jemand kriminell da herangeht, wenn jemand betrügen will, dann schreibt er natürlich nichts in dieses Transparenzregister. Das ist nun mal mit allen Straftätern so, die hohe kriminelle Energie aufwenden. Dieses Transparenzregister dient nur dazu, dass man nachvollziehen kann, wer auf ein Gesetz Einfluss genommen hat und bei wem. Nicht mehr und nicht weniger.

Das Gespräch führte Veit Berthold.