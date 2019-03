Was essen besonders langlebige Völker? Warum leben bei den "Siebenten-Tags-Adventisten" die Männer zehn Jahre länger als der Durchschnittsamerikaner? Welche Nahrungsmittel sind besser als ihr Ruf? Und welche sogar eine Art Medizin für unseren Körper? All das sind Fragen, die sich Bas Kast in über zwei Jahre währenden Recherchearbeiten gestellt hat.

...ist in mancher Hinsicht erstaunlich: Fett macht nicht fett, Hungergefühle - trotz ausreichender Kalorienzufuhrt - kann durch eine Art "Hirnschnupfen" ausgelöst werden, gegen den Omega-3-Fettsäuren helfen. Und es spielt für unseren Körper eine entscheidende Rolle, was wir wann essen.

Bas Kast ist 1973 in Landau in der Pfalz geboren und hat in Konstanz, Bochum und Boston Psychologie und Biologie studiert. Er arbeitete für Magazine wie GEO, Nature und die Tageszeitung "Der Tagesspiegel" in Berlin und wurde mit zahlreichen Journalistenpreisen ausgezeichnet. Er schrieb Bestseller wie "Wie der Bauch dem Kopf beim Denken hilft". Auf den "Ernährungskompass" folgte jetzt noch das Kochbuch dazu "111 Rezepte für gesunden Genuss".