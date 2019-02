Er selbst bezeichnet sich als "Furunkel am Arsch der Fernsehunterhaltung". Seit fast 25 Jahren treibt Oliver Kalkofe mit "Kalkofes Mattscheibe" den Zuschauern die Lachtränen in die Augen und kann immer noch darüber staunen, was in Sachen Fernsehmüll so alles denkbar und vor allem sendbar ist.