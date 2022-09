Fury in The Slaughterhouse sind in der SWR1 Hitparade 2022 gleich dreimal vertreten. So schaffte es der Song "Won't Forget These Days" auf Platz 526 der Top 1.000. Darüber freute sich auch Frontmann Kai Wingenfelder im SWR1 Interview mit Moderator Michael Lueg und erzählte dabei noch viel über die Trennung, Wiedervereinigung und Freundschaft der Band.

Sendung am Mi. , 28.9.2022 9:00 Uhr, Hitparade, SWR1 Rheinland-Pfalz