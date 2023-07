Diese Woche mit Musik der Rockband Heavens a Beer aus der Eifel sowie Hotel Bossa Nova aus Wiesbaden mit dem Song "Este Mundo". Mit dabei ist auch der Song "Come Around" von The Flames aus Mannheim und "Bird of Prey" von Judith Marien aus der Eifel. Zu guter Letzt lernen wir den Song "Komm sprich mit mir" von Ulrich Zehfuß aus Speyer kennen.

Weitere Informationen zu den KünstlerInnen