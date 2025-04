Trauer und finanzielle Sorgen

In Deutschland sind rund 500.000 Menschen mit unter 60 Jahren jung verwitwet. Sie stehen plötzlich allein da, mit ihrer Trauer, Kindern und oft existenziellen Fragen.

So ging es auch Inga Krauss. Als ihr Mann im Jahr 2017 verstarb, war sie gerade mal 40 Jahre alt. In ihrem aktuellen Buch: "Witwenrente: Der Renten- und Finanzratgeber für Hinterblieben" gibt sie Betroffenen Ratschläge zu finanziellen Themen.

Mit welchen Herausforderungen jung verwitwete Menschen kämpfen

SWR1: Womit kämpfen junge Verwitwete nach dem Tod ihres geliebten Menschen?

Inga Krauss: Grundsätzlich ist es natürlich die Trauer, die einen trifft. Oft kommt dann auch Einsamkeit dazu, denn so war das Leben natürlich überhaupt nicht geplant. Und diese Unplanbarkeit von dem neuen Leben: Wie lebe ich jetzt eigentlich?

Dann kommen ganz schnell Existenznöte zutage. Es ist oft so, dass der Mann verstirbt und die Frau bleibt. Traditionell gesehen ist ja so, dass der Mann immer noch derjenige ist, der das Haupteinkommen erwirtschaftet. Man weiß, bis man den letzten Rentenbescheid bekommt, nicht, wie hoch die Witwenrente sein wird. Das heißt, in dieser Zeit kommen viele Ängste zutage wie: wie stemme ich das finanziell?

SWR1: Was hat Ihnen persönlich nach dem Tod Ihres Mannes Kraft gegeben?

Krauss: Bei mir ist einfach so viel weggebrochen, dass ich gar kein Netzwerk mehr hatte und niemandem wirklich, an denen ich mich wenden konnte. Da waren es tatsächlich ganz oft die Facebook-Gruppen, die mir geholfen haben. Facebook hat den unschlagbaren Vorteil, dass immer jemand da ist, der auch immer sofort antwortet.

Beratung und Hilfe für junge Verwitwete

SWR1: Wo können Betroffene professionelle Beratung oder Hilfe in Anspruch nehmen?

Krauss: Das kommt darauf an, in welchem Thema man sich beraten lassen möchte. Psychologische Beratungsstellen gibt es natürlich. Die Caritas oder Psychologen können da helfen. Es können auch verschiedene Trauergruppen helfen. Es gibt da kirchliche Trauergruppen oder auch Kindertrauergruppen. [...]

Wenn man jetzt sagt, ich brauche eine finanzielle Beratungsstelle, ist es gerade für gesetzlich Versicherte schwierig. Die deutsche Rentenversicherung ist da zwar der erste Ansprechpartner, aber die berät eben auch nicht ganzheitlich. Die berät wirklich nur, was die Deutsche Rentenversicherung angeht, aber nicht, was Steuern oder was Versicherungen angeht. [...]

SWR1: Was waren die größten Probleme? Bürokratische Hürden und finanzielle Sorgen?

Krauss: Ja, also bei mir war es tatsächlich so, dass ich nicht genau wusste, ob unsere Risikolebensversicherung auszahlt. Am Ende hat sie nicht ausgezahlt, das ist eine lange Geschichte. Ich musste unser gerade gebautes Eigenheim verkaufen und stand finanziell mit dem Rücken vor der Wand. Da ist es auch aus meiner Sicht schwierig, dass man in dieses Leben als Witwe mit null Grundwissen über die Rentenversicherung hineingeht. Uns alle betrifft es irgendwann. Also jeden, der gesetzlich versichert ist, den betrifft es irgendwann, und niemand weiß darüber Bescheid.

Ich spreche jetzt zum Beispiel von Entgeltpunkten, die man für die Rente sammelt. Wann sammelt man einen Rentenpunkt? Wie viel ist der eigentlich wert? Wie hoch ist eigentlich mein Anspruch für die Witwenrente? Wie funktioniert die ganze Anrechnung? Was bleibt mir am Ende? Wie viel darf ich verdienen, dass es nicht gekürzt wird? Und kann ich mit dem ganzen Netto-Haushaltseinkommen wirtschaften, sodass ich überhaupt meine Miete zahlen kann? Auch langfristig? [...]

SWR1: Welche drei Ratschläge würden Sie jungen Verwitweten mit auf den Weg geben?

Krauss: Grundsätzlich, wenn der Partner stirbt, sofort Witwenrente beantragen. Ich sage jetzt Witwenrente ganz bewusst, weil es fast zu 90 Prozent Frauen betrifft. Das Zweite ist, wenn Kinder da sind: Es gibt eine Alternative, die sich Erziehungsrente nennt. [...] Informiert euch in Richtung Erziehungsrente. Wie hoch wäre die, wäre das für mich eine Alternative?

Und das Dritte ist, [...] Unterhaltsvorschuss beantragen für die Kinder. Der Unterhaltsvorschuss wird in der Regel schneller gewährt als die Halbwaisenrente, weil er vom Jugendamt gewährt wird. Die verrechnen das am Ende mit der Halbwaisenrente. Es ist aber tatsächlich auch so, dass die Halbwaisenrente oft so gering ist, dass die Halbwaisen auch langfristig Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben.

Das ganze Interview könnt ihr oben im Audio anhören.