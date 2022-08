Bis zu sechs Personen finden in der Jugendherberge in Prüm Platz in einem Zimmer. Neben der tollen Ausgangslage der Jugendherberge für Wanderer, Biker und Motorradfahrer, die Jugendherberge liegt direkt am Jakobsweg, hat auch die Jugendherberge selbst viel zu bieten, wie zum Beispiel eine Cafébar, ein Bistro und auch einen Snackbereich. Auch im Außenbereich kann man es sich gut gehen lassen am herbergseigenen Grill- und Lagerfeuerplatz.

Das Interview führte Dörte Tebben