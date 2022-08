Wer kurzfristig in der Jugendherberge Gerolstein Anfang August Urlaub machen möchte, der muss mit einer Absage rechnen. Der Grund: Wie viele Jugendherbergen im Land, ist auch die Herberge in Gerolstein nicht nur in der Ferienzeit gut ausgelastet. Wir haben mit der Betriebsleiterin, Elke Heitmann gesprochen. mehr...