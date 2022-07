Helge Timmerberg ist schon mit siebzehn von Bielefeld nach Indien getrampt, hat in Havanna und in Marrakesch gelebt, dazwischen die Welt bereist und Artikel und Bücher darüber geschrieben. Eines heißt In 80 Tagen um die Welt, da reist Timmerberg in etwa auf der Route, die der Held im gleichnamigen Roman von Jules Verne aus dem Jahr 1873 absolviert. mehr...