Jede Stimme zählt

An die Urnen und wählen hieß es am Sonntag. In Kaiserslautern und Mainz waren die Menschen dazu aufgerufen, neue Oberbürgermeister bzw. Oberbürgermeisterinnen zu wählen. In beiden Städten gibt es Stichwahlen. In Berlin musste die Wahl zum Abgeordnetenhaus von September 2021 wiederholt werden. Dabei kam es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 2. Der hauchdünne Vorsprung der SPD vor den Grünen beträgt am Ende 105 Stimmen. Noch knapper war es bei der OB-Wahl in Kaiserslautern. Gerade mal 19 Stimmen haben hier schließlich den Unterschied gemacht und über den Einzug in die Stichwahl entschieden.