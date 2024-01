Musik aus der Region

Diesmal mit dabei: Imaginary Friends aus Mainz, Gringo Mayer aus Ludwigshafen, John Constantine aus Neuwied und der Kabarettist Lars Reichow.

Max Scheffer von Imaginary Friends erzählt von seinem neuen Song "With You". Und dann wird es rockiger: Vom Lahnsteiner Blues-Festival kennen einige Gringo Mayer aus Ludwigshafen. "Oh Jesses" hat in jedem Fall den Blues in sich – das Ganze wie immer auf Kurpfälzisch. Ganz neu dabei ist der junge Singer und Songwriter John Constantine aus Neuwied. In seinem neuen Song "When The Sky Is Blue" klingt er schon ziemlich reif – die Beatles lassen grüßen. Und last but not least noch ein "alter Hase": der bekannte Kabarettist Lars Reichow. Und der kann auch Musik...