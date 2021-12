Die Omikron-Variante ist das Thema des Corona-Krisen-Gipfels kurz vor Weihnachten. Im Gespräch sind Kontaktbeschränkungen und ein möglicher Lockdown nach Weihnachten. Wir haben mit dem Arzt und Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen von Bündnis 90/Die Grünen gesprochen. Er spricht sich für einen kompletten Lockdown Anfang Januar aus.

Schnelles Handeln ermöglichen

Dabei ist es Dahmen wichtig, dass wir uns der Gefahr durch die schnelle Ausbreitung von Omikron bewusst sind. Dafür sprächen nicht nur die Warnung des wissenschaftlichen Rates der Bundesregierung, so Dahmen, sondern vor allem die Entwicklung bei unseren europäischen Nachbarn. Für den Gesundheitspolitiker ist es deshalb wichtig einen möglichen Lockdown vorzubereiten: "Wir müssen vor die Omikron-Welle kommen. […] Wenn sich die Situation hier in Deutschland so entwickeln sollte, wie bei unseren Nachbarn, sollten wir sehr schnell handeln können."

Kritische Infrastruktur möglicherweise betroffen

Was den Umfang eines möglichen Lockdowns angeht, verweist Janosch Dahmen auf die Situation in den Niederlanden. Dort breitet sich die Omikron-Variante nicht nur sehr schnell aus, sie betrifft auch Genesene und Zweifach-Geimpfte. Deshalb fordert der Politiker, sämtliche Gesellschaftsbereiche in eine Planung mit einzubeziehen. "Die Frage ist, wie schnell und wie viele Menschen gleichzeitig krank werden, weil das dann nicht nur unser Gesundheitssystem, sondern auch unsere kritische Infrastruktur betreffen könnte." Hier nennt Dahmen neben Feuerwehr und Polizei auch die Strom- und Wasserversorger, die von größeren Personalausfällen betroffen sein könnten. "Hier glaube ich, müssen wir sehr vorsichtig sein, um Zeit zu gewinnen, um beim Boostern und bei den Impfungen noch einmal richtig Strecke und Tempo zu machen", so der Politiker weiter.

Vorbereitet zu sein ist entscheidend

Am Beispiel unserer europäischen Nachbarn zeige sich, so Dahmen, dass sich Omikron rasend schnell ausbreite. Teilweise dauere eine Verdopplung der Infektionen hier nur zwei bis drei Tage, so der Politiker: "Deshalb bleibt dann, wenn man merkt, jetzt gehen die Zahlen hoch, nur wenig Zeit zu reagieren. Insofern ist dieses Vorbereitetsein und vorzusorgen, vorausschauend zu handeln, hier ganz entscheidend." Dahmen verweist auch auf die Situation in London, wo seinen Angaben nach rund 20 Prozent des Personals in den kritischen Bereichen betroffen sei und äußert seine Sorge: "Die werden zwar alle wieder gesund, aber wenn das alles auf einmal passiert, dann ist natürlich die Funktionsfähigkeit solch wichtiger Bereiche mit betroffen. Hier müssen Notfallpläne vorbereitet werden und auch personelle Redundanzen bereitgehalten werden, um darauf reagieren zu können."

Das Gespräch führte Birgit Steinbusch.