Fleischalternativen sind im Trend. Doch statt Produkten aus Soja gibt es auch Obst, dass Fleisch ersetzen kann: so wie die Jackfruit. Was die Frucht so besonders macht, weiß Ernährungsexpertin Anne Iburg.

Ursprünglich stammt die Jackfrucht aus Südindien, mittlerweile ist sie aber auch in vielen anderen tropischen Ländern Südostasiens beheimatet. Sie ist die größte Frucht der Welt und gehört zu den Maulbeergewächsen. Das spannende an der Frucht: man kann sie als Fleischersatz zubereiten, sagt Ernährungsexpertin und Buchautorin Anne Iburg aus Kaiserslautern. Das Gespräch führte SWR1 Moderator Hanns Lohmann.