14 Leopard 2-Panzer wird die Bundeswehr in die Ukraine liefern. Verteidigungsminister Pistorius sagt, in etwa drei Monaten könnten die ersten dort sein. Bundeskanzler Scholz erklärte heute im Bundestag noch einmal sein Zögern mit dem Abstimmungsbedarf mit den Partnern. Oberst André Wüstner, der Vorsitzender des Bundeswehrverbands, betont zwar, dass die Bundeswehr der Ukraine helfen will, dass aber die Politik auch ganz dringend dafür sorgen müsse, die Verteidigungsfähigkeit zu erhalten.