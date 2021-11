Ist die Intensivpflege am Limit?

Die Nachricht aus Salzburg ließ viele zusammenzucken: Dort wurde, verbunden mit einem dramatischen Appell an die Politik, ein Triage-Team zusammengestellt.

Die Gruppe aus Ärzten und einer Juristin soll bereitstehen um zu entscheiden, wer noch intensivmedizinisch behandelt wird. Und für wen die Kapazitäten nicht mehr ausreichen.

Die vierte Corona-Welle, warnen uns Experten, rollt nicht heran, sie bricht schon über uns zusammen. Es ist fünf nach 12, nicht fünf vor. In Rheinland-Pfalz sind weniger Intensiv-Betten einsetzbar als vor einem Jahr. Und schon jetzt deutlich weniger frei. Was nicht an der Zahl der Betten an sich liegt, sondern am Pflegepersonal. Das wird immer weniger. Woran liegt das? Wir sprechen mit dem Präsidenten der Landespflegekammer. Und werfen einen Blick auf die Intensivstation des Klinikums in Ludwigshafen. Wie hoch ist die Arbeitsbelastung für die Pflegenden? Wie ist die Stimmung? Und wie die Befürchtungen?