Die "Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen" trat 1998 in Kraft und verpflichtet ihre Vertragsstaaten, den Gebrauch dieser Sprachen in allen möglichen Bereichen des öffentlichen Lebens aktiv zu fördern. Trotzdem werden viele Dialekte immer weniger gesprochen. Dr. Ralf Knöbl ist Sprachwissenschaftler am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim. Im SWR1 Interview spricht er darüber, wie Dialekte langsam aussterben und was das Ansehen damit zu tun hat.