30 Jahre Tafeln für bedürftige Menschen „Wir haben in vielen Tafeln Aufnahmestopps“

Lebensmittel retten und sie zu bedürftigen Menschen bringen – dieses Konzept hat Sabine Altmeyer-Baumann überzeugt. Sie arbeitet seit 15 Jahren für die Tafel in Bad Kreuznach und ist Vorsitzende des Landesverbands "Tafel Rheinland Pfalz Saarland". Im SWR1 Interview erzählt sie von der Stimmung bei der Lebensmittelausgabe.

SWR1: 21. Februar 1993 vor genau 30 Jahren gab es die erste Tafel in Berlin, also die Ausgabe von Lebensmitteln für bedürftige Menschen. Seitdem sind immer mehr deutschlandweit entstanden, auch bei uns in Rheinland-Pfalz. Zum Beispiel in Bad Kreuznach, wo Sabine Altmeyer-Baumann schon seit 15 Jahren mitmacht, seit neun Jahren ist sie auch Vorsitzende des Landesverbands Tafel Rheinland-Pfalz Saarland. Hallo, Frau Altmeyer-Baumann. Sie wollten eigentlich nur ein Jahr helfen und dann wieder verschwinden. Und daraus ist eine richtige Karriere geworden. Warum?

Sabine Altmeyer-Baumann: Eigentlich aus der Situation heraus, dass mich das Konzept doch langfristig überzeugt hat. Nämlich Lebensmittel zu retten und das an Menschen zu bringen, die davon am meisten profitieren. Das war die Theorie, und die Praxis hat für mich gezeigt, da möchte ich gerne mit dabei sein.

SWR1: Wie empfinden Sie die Stimmung bei der Lebensmittelausgabe? Unter denen, die da helfen, aber vor allem auch unter denen, die die Spenden entgegennehmen oder für ganz kleines Geld die Lebensmittel kaufen können. Ist da so eine Art Normalität entstanden oder steckt auch viel Charme drin?

Altmeyer-Baumann: Also die Jahre haben das Miteinander als überwiegendes Moment, so kann man es wohl beschreiben. Wir haben viele Kollegen und Kolleginnen, die mit Armutslagen überhaupt noch nie in Berührung gekommen sind, die vielleicht aus Gründen der Lebensmittelrettung ins Team eingestiegen sind. Und da machen wir die Erfahrung, dass das Verständnis füreinander, dieses Wahrnehmen von Menschen und das Hinschauen doch richtig viel Energie auslöst, sich zu engagieren in der Tafel.

SWR1: Die letzten 30 Jahre gab immer wieder auch Kritik an der Arbeit der Tafeln nach dem Motto, da werden Menschen im Grunde genommen „entwöhnt“ davon, sich sozusagen selber zu organisieren. Ist da was dran?

Altmeyer-Baumann: Unsere Erfahrung spricht da völlig dagegen. Das ist nicht der Einstieg und nicht der erste Gedanke, den Menschen haben. Sondern wir begegnen hier ganz vielen Leuten, die den Gang zur Tafel sehr lange rausgezögert haben und versucht haben, andere Lösungen zu finden. Bis sie dann verstanden haben, dass im Moment tatsächlich der Gang zur Tafel Entlastung verschafft von Komponenten, die sie sonst nicht mehr in den Griff kriegen.

SWR1: Zwei Säulen gibt es – Sie haben es angesprochen – zum einen, dass Lebensmittel gerettet werden, die sonst möglicherweise weggeschmissen werden. Und zum anderen, dass Menschen unterstützt werden, dies es brauchen. Würden Sie sich wünschen, dass die zweite Säule wegbricht, dass man das gar nicht mehr braucht. So eine Arbeit wie die Tafel,

Altmeyer-Baumann: Also die zweite Säule. Menschen zu helfen, war für uns immer auch ein paritätisches Moment. Aber die Entwicklungen der letzten Jahre und vor allen Dingen der letzten drei Jahre haben uns ja eine andere Situation beschert. Wir hatten etwa 54.000 Gäste vor Corona in den Tafeln in Rheinland-Pfalz. Wir sind zurzeit bei 73.000 Gästen und haben in vielen Tafeln Wartelisten und Aufnahmestopps, so dass diese Zahl eigentlich noch höher wäre.

SWR1: Dreißigster Geburtstag der Tafel – was wünschen Sie sich für die Tafel?

Altmeyer-Baumann: Ich wünsche mir, dass wir so energievoll, wie ich meine Tafel-Kolleginnen und -Kollegen in den letzten Jahren erlebt habe, auch in die neuen Jahre hineingehen und auch mit der Lebensmittelrettung doch noch mal weiterkommen, als wir das vielleicht in den letzten 30 Jahren geschafft haben. Da sind wir ja auch mit 2030 hoffentlich auf einem guten Weg, das auch wirklich halbieren zu können. Und was ich mir für die Menschen wünsche, die zu uns kommen, dass sie verstehen, dass es auf Zeit ist und dass hier vielleicht schnell mal politische Lösungen herbeigeführt werden, dass sie wirklich den Gang in eine Tafel nicht mehr nötig haben.

SWR1: In Rheinland-Pfalz. Sabine Altmeyer-Baumann, Vorsitzende des Landesverbands „Tafel Rheinland-Pfalz Saarland“ und lange Jahre auch schon selbst aktiv für die Tafel in Bad Kreuznach herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Hanns Lohmann.