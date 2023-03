Beim Bildungsgipfel in Berlin sollen Lösungen für den Lehrkräftemangel gefunden werden. 50.000 Lehrkräfte fehlen laut dem Verband Bildung und Erziehung (VBE) in ganz Deutschland. Deshalb gibt es den Vorschlag, dass Lehrkräfte weniger in Teilzeit arbeiten sollten, sondern möglichst in Vollzeit. Oliver Pick vom Verband Bildung und Erziehung in Rheinland-Pfalz kritisiert im SWR1 Interview die jüngsten Vorschläge aus der Politik und die kurzfristige Terminierung des Bildungsgipfels.

Das Gespräch führte SWR1 Moderatorin Claudia Deeg.