"Die Leute haben die Live-Fastnacht herbeigesehnt"

Am 17. Februar läuft die ARD-Fernsehfastnacht "Mainz bleibt Mainz" aus dem Kurfürstlichen Schloss in Mainz live im Ersten. Sitzungspräsident Andreas Schmitt – besser bekannt als der "Obermessdiener" – ist im Interview mit SWR1 schon jetzt gut in Form.

Andreas Schmitt: Helau! Ich grüße Sie, guten Morgen.

SWR1: Dankeschön! Da kann die Sitzung ja kommen.

Schmitt: Ja, die kommt jetzt mit Macht. Wir sind schon am Proben, das wird ganz lustig.

SWR1: Sie sind ja schon wirklich lange dabei. Wie sehr steigt denn die Aufregung trotzdem?

Schmitt: Eine gewisse Grundnervosität ist immer vorhanden. Wir betreuen ja ein Format, das bald 70 Jahre alt wird und ununterbrochen auch in den tiefsten Krisenzeiten über den Äther ging. Man merkt es auch dieses Jahr in allen Sälen, dass die Narren-Freude wieder groß ist und die Leute, den Tag, an dem wieder Live-Fastnacht ist, echt herbeigesehnt haben.

SWR1: Zweimal zwei Tickets können die SWR1-Hörer gewinnen und live mit dabei sein. Das heißt auch, ganz nah an der rheinland-pfälzischen Prominenz. Was wird Ihr persönlicher Höhepunkt bei der Fernsehsitzung?

Schmitt: Da gibt es zwei oder drei Sachen, die sehr interessant sind. Natürlich das Finale mit den Hofsängern. Das darf ich schon verraten. Aber das andere, da ist noch das Mäntelchen des Schweigens drüber geplant. Bei dieser alten Tradition wollen wir es belassen.

SWR1: Neben den Tickets zur Veranstaltung gibt es für die SWR1-Gewinner ein kurzes Treffen mit Bütten-Star Ernst Lustig, und mit Ihnen natürlich auch. Wird das auch lustig oder heißt er nur so?

Schmitt: Also Jürgen (alias Ernst Lustig) und ich, wir kennen uns schon gefühlt hundert, aber tatsächlich über 30 Jahre. Es wird in beiden Fällen sehr lustig. Es ist hier das Markenzeichen oder Alleinstellungsmerkmal der Meenzer Fassenacht. Wir sind ja keine ausgebildeten Schauspieler, die ernsthaft Charaktere verkörpern und glaubhaft rüberbringen, die gar nicht ihrem eigenen Wesen entsprechen. Sondern wir sind einfach nur die, die wir auch sonst immer sind - nur an Fastnacht noch etwas lustiger. Da brauchen keine Berührungsängste zu bestehen. Es wird also bestimmt hinter der Bühne lustig, da können wir schon mal ein Gläschen Wein zusammen trinken. Aber man muss gerade als Sitzungspräsident in der Live-Veranstaltung seine Gedanken zusammenhalten und vor allen Eventualitäten gefeit sein.

SWR1: Jetzt brauchen wir noch ein dreifach donnerndes Helau, und das machen natürlich Sie. Los geht's.

Schmitt: Auf Mainz bleibt Mainz 2023 ein dreifach donnerndes Helau, helau, helau!

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Michael Lueg.

