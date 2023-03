Neuer Oberbürgermeister in Mainz

Mainz bekommt einen neuen Oberbürgermeister. Der parteilose Kandidat Nino Haase hat am 5. März die Stichwahl klar gewonnen.

Nach der Wahl zum Oberbürgermeister macht Nino Haase vermutlich am Tag danach auch bundesweit Schlagzeilen, weil man ihn als Gewinner von drei Millionen Euro aus der Show "Schlag den Raab" kennt. Im SWR1 Interview erzählt er, welche Themen er in der Stadtpolitik als erstes angehen will.

SWR1: Herzlichen Glückwunsch zum Oberbürgermeister.

Nino Haase: Ja, vielen lieben Dank.

SWR1: Wie kurz war die Nacht?

Haase: Es ging. Ich war um eins ungefähr im Bett. Ich wusste ja, dass halt auch schon wieder ein langer Tag ansteht. Aber ich muss gestehen, das Ergebnis gestern hat direkt einen Schub schöner Energie gegeben, so dass man sich heute morgen eigentlich wieder sehr frisch fühlt.

SWR1: Das ist doch gut. 2019 sind Sie schon mal angetreten. Im zweiten Anlauf klappt es jetzt für Sie mit dem Einzug ins Rathaus. Was bedeutet das für Sie?

Haase: Es bedeutet erstmal, dass die Menschen in der Stadt, die wirklich über 20 Jahre meine Heimat geworden ist, mir das Vertrauen ausgesprochen haben. Das ist sehr tolles, sehr erhebendes Gefühl. Aber man wird eben auch direkt demütig und sagt: Okay, jetzt geht hier die Arbeit los. Ich werde das verfolgen, was im Wahlkampf ja auch oft Thema war. Das ist oft "Beteiligung" und "Modernisierung in der Stadtverwaltung" gewesen - das sind, glaube ich, ganz wesentliche Themen, die wir angehen müssen, damit wir die ganzen anderen Felder in der Stadt vom Wohnen, über die Mobilität in der Zukunft auch wirklich angehen können.

Wir haben ein paar Themen, die wirklich brennen.

SWR1: Ohne Partei im Rücken. Da fehlt Ihnen ja so eine Bank, so eine sichere Mehrheit im Stadtrat. Das heißt, sie müssen für jede Entscheidung aufs Neue um eine Mehrheit kämpfen. Das klingt ziemlich kräftezehrend.

Haase: Man sollte übrigens generell bei jeder Entscheidung wieder kämpfen müssen, weil eigentlich dürften wir nicht alles abwinken, nur weil es von der richtigen Seite kommt, sondern man sollte sich immer mit den Themen beschäftigen. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, ich wurde jetzt gewählt von 63,6 Prozent der Mainzerinnen und Mainzer bei einer ganz guten Wahlbeteiligung. Es gab noch nie so ein starkes OB-Ergebnis. Und dass wir dann in einen gemeinsamen Austausch und Zusammenarbeit kommen müssen, das versteht der Stadtrat, glaube ich, schon. Und es wird auch akzeptiert. Und das habe ich gestern Abend auch schon gemerkt. Es waren Vertreterinnen und Vertreter aller Fraktionen da, alle Fraktionsvorsitzenden. Und natürlich werden wir zusammen arbeiten. Das ist doch ganz klar.

SWR1: Knapp zwei Wochen bis zum Amtsantritt. Was sind die ersten Dinge, die sie als neuer OB dann angehen?

Haase: Wir haben ein paar Themen, die wirklich brennen. Unter anderem ist es das Thema "Personal bei den Kitas". Da sind wir gerade an einem Punkt angelangt, wo es oft nicht mehr geht, sprich teilweise am Tag gesagt wird, heute gibt es keine Betreuung. Das wäre ein ganz kurzfristiges Thema, was wir angehen müssen mit einer Rückholaktion. Ich werde die Verwaltung kennenlernen. Wir werden jetzt nichts von links nach rechts mit aller Gewalt ziehen, sondern werden mit sanften Schritten hier eine Modernisierung der Verwaltung einleiten.

SWR1: Sagt der neu gewählte Oberbürgermeister von Mainz, der parteilose Nino Haase. Gestern hat er sich in der Stichwahl mit 63,6 Prozent der Stimmen sehr deutlich gegen Christian Viering von den Grünen durchgesetzt. Gutes Gelingen, Herr Haase.

Haase: Vielen lieben Dank!

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Michael Lueg.