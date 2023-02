per Mail teilen

In den Städten und Kommunen ist kaum noch Platz für Geflüchtete. Der Flüchtlingsgipfel in Berlin sollte bei Lösungen helfen. Doch Ergebnisse empfinden viele als unzureichend. Dem Vize-Vorsitzenden des Städte- und Gemeindebunds Rheinland-Pfalz, Ralph Spiegler, ergeht es im SWR1 Interview ähnlich.

Wie soll es mit den Flüchtlingen weitergehen? Ralph Spiegler (SPD) ist Bürgermeister der Verbandgemeinde Nieder-Olm und Vize-Vorsitzender des Rheinland-Pfälzischen Städte- und Gemeindebunds. Für ihn ist mit dem Flüchtlingsgipfel noch nicht genug getan.

SWR1: Sie haben eine Nacht über die Gipfelergebnisse geschlafen. Haben Sie heute Morgen beim Aufwachen gedacht: „Jawoll, jetzt wird es besser“?

Ralph Spiegler: Nein, ganz so ist es leider nicht. Es sind zwar gute Zwischenergebnisse, aber das ist noch lange nicht das Ende der Veranstaltung, das ist nicht das, was wir am Ende wollen.

SWR1: Ändert sich irgendwas für Sie als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nieder-Olm und für Ihre Kolleginnen und Kollegen?

Spiegler: Nicht aktuell und nicht direkt. Da spielen viele Ebenen eine Rolle, das Geld, die Frage der Unterbringung. Da spielt die schiere Zahl der geflüchteten Menschen eine Rolle. Mir scheint aber eines mittlerweile eingetreten zu sein, ein wirklich deutlich geschärftes Bewusstsein über die Dramatik der Lage.

SWR1: Über Geld soll ab April gesprochen werden. Die Bundesinnenministerin Faeser sieht da keinen Druck, weil es erst Ende Februar ist und die Kommunen bekommen in diesem Jahr 2,7 Milliarden Euro. Das ist doch nachvollziehbar. Ist Geld überhaupt wirklich die drängendste Frage?

Spiegler: Das Geld ist die eine Frage, weil die Kosten uns davonlaufen. Die Kommunen insgesamt kriegen dieses Jahr 1,5 Milliarden Euro für Menschen aus der Ukraine und 1,25 Milliarden Euro für sonstige Asylbewerber. Wir wissen bereits jetzt, dass das keineswegs hinreichend ist. Das Problem bei dieser Art der Finanzierung ist, dass wir auf Zuruf arbeiten, dass wir nicht wissen, wie sieht das übermorgen aus? Es ist gut, dass diese über 2,5 Milliarden Euro in die Länder gespült werden. Übrigens, nicht alle Länder geben das Geld weiter. Auch das ist eine Frage, die beantwortet werden muss.

SWR1: Wird es denn hier in Rheinland-Pfalz weitergegeben?

Spiegler: In Rheinland-Pfalz werden in diesem Jahr 50 Prozent der in diesem Jahr ankommenden Gelder weitergegeben. Den Rest behält das Land.

SWR1: Das heißt, die anderen 50 Prozent hätten Sie gern?

Spiegler: Natürlich hätten wir die gerne, weil sowohl Unterbringung wie auch Versorgung, Sprachkurse und vieles andere mehr hier vor Ort in den Kommunen stattfindet.

SWR1: Jetzt soll ein Dashboard, eine Art Internetdatenbank, für Austausch und Verteilung eingerichtet werden. Ich finde das reichlich spät. Hätten Sie das nicht früher einfordern können oder müssen?

Spiegler: Wir haben das gefordert. All diese Forderungen, die gestern verhandelt worden sind, sind nicht neu auf dem Tisch. Dieses Dashboard kann hilfreich sein, aber in der Tat, die Frage muss gestellt werden – wieso gibt es in einem hoch technologisierten Land wie Deutschland dieses Dashboard nicht schon längst?

SWR1: In Ihren Augen, ist der Staat noch handlungsfähig bei Verteilung, Unterbringung, Abschiebung?

Spiegler: Ja, er ist schon noch handlungsfähig. Aber die Ebenen zwischen Kommunen, Land und Bund, die müssen besser kooperieren. Es muss langfristiger gedacht werden und es muss vor allen Dingen auf europäischer Ebene dafür gesorgt werden, dass die Verteilung zwischen den europäischen Staaten besser gelingt.

Das Gespräch führte SWR1 Moderatorin Claudia Deeg.