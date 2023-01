Ukrainischer Journalist zur deutschen Kampfpanzer-Lieferung

per Mail teilen

Nach einer wochenlangen Debatte wird Deutschland nun doch Leopard-Panzer an die Ukraine liefern. Diese Information liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor.

Zuletzt gab es vor allem Kritik am langen Zögern von Bundeskanzler Olaf Scholz. Wie reagieren die Menschen in der Ukraine auf die Panzerlieferung? Darüber haben wir mit dem in Kiew lebenden Journalisten Denis Trubetskoy gesprochen.

Das Gespräch führte Michael Lueg.