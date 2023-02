Fast eine Woche nach dem Erdbeben in der Türkei werden immer noch Menschen aus den Trümmern gerettet. Beteiligt sind auch Rettungskräfte aus Deutschland. Michael Walsdorf vom Technischen Hilfswerk berichtet im SWR1 Interview, was die Einsatzkräfte erleben.

SWR1: Was wird überwiegen: Freude über die Rettung oder Trauer, dass nicht mehr Menschen geholfen werden konnte?

Michael Walsdorf: Ich glaube, die Freude über die Rettung überwiegt einfach. Es sind durch das Team zwei Menschen gerettet worden. Die eine gerettete Frau ist dann leider im Krankenhaus verstorben. Aber trotzdem ist das Gefühl, Menschen zu retten, viel stärker als alles andere.

SWR1: Was haben Sie vom Team gehört? Also was wird wohl am meisten in Erinnerung bleiben?

Walsdorf: Ich bin mir sicher - das Team hat jetzt soweit noch gar nichts gesagt - aber ich glaube, die Rettung der 88 Jahre alten Frau gestern nach über 140 Stunden hat das Team ganz stark motiviert.

SWR1: Zuletzt hatten sich die Helfer in die Camps zurückgezogen, weil es Tumulte gab. Der Einsatz war bedrohlich. Was war da los?

Walsdorf: Es wurden die Hilfsgüter im Ort verteilt. Das war nicht in der Nähe der Einsatzstellen der Einsatzkräfte. Es haben sich wohl Leute gestritten, so wurde es gesagt, und es sind Schüsse gefallen, weil sie nicht genügend Hilfsgüter hatten und vermutlich nicht jeder das gekriegt hat, was er brauchte.

SWR1: Jetzt ist der Rettungseinsatz beendet. Aber kann das THW auch noch weiter helfen? Denn wenn man die Bilder sieht, ist Hilfe ja weiter dringend nötig.

Walsdorf: Ja, wir haben bereits in der vergangenen Woche angefangen, Hilfsflüge durchzuführen mit Hilfsgütern, also Zelte, Betten, Wolldecken, Schlafsäcke und so weiter. Das wird weiter fortgeführt. Da soll möglicherweise im Laufe der Woche die nächste Maschine starten. Des Weiteren kann man jetzt den Türken anbieten, im Aufbau zu helfen. Wir könnten jetzt Trinkwasseraufbereitungsanlagen entsenden, die Trinkwasser für die Bevölkerung herstellen. Aber es besteht auch die Möglichkeit, später Infrastrukturmaßnahmen zu unterstützen und wieder aufzubauen.

SWR1: Wie werden Helferinnen und Helfer betreut, nach allem, was sie da erlebt haben?

Walsdorf: Also wir haben in THW ein so genanntes "Klientel-Team", ein Einsatz-Nachsorge-Team. Das sind Fachkräfte, die das auch in ihrem beruflichen Alltag machen. Sie werden Gespräche führen und schauen, inwieweit die Einsatzkräfte seelisch belastet sind und das Ganze dann begleiten. Dann wird man sehen, wie sich das Ganze entwickelt.

Das Interview führte SWR1 Moderatorin Claudia Deeg.