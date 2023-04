Wie kommen wir in unserem "Schneller-höher-weiter-Alltag" besser klar? Und wie können wir es schaffen, mehr im Hier und Jetzt zu sein und bewusst zu entspannen?

Wir haben mit Achtsamkeitstrainerin Lisa Hohmann darüber gesprochen, welche positiven Auswirkungen regelmäßiges Achtsamkeitstraining auf die Lebensqualität haben kann.

SWR1: Kann ich auch ohne zwei Stunden zu meditieren am Tag Achtsamkeitstraining machen?

Lisa Hohmann: Ja, absolut! Ich glaube, es ist einer der größten Irrglauben, dass Meditation und Achtsamkeitstraining nur im Lotus-Sitz auf dem harten Boden möglich ist.

Viele Menschen verbinden damit immer noch irgendwie etwas Zeitaufwendiges — das klingt irgendwie anstrengend, aber eigentlich ist es genau das Gegenteil. Es bringt unheimlich viel Leichtigkeit und Balance und ist wirklich in ganz vielen alltäglichen Momenten möglich.

SWR1: Wie baue ich denn die Achtsamkeit in den Alltag ein?

Hohmann: Die einfachste Möglichkeit das zu tun ist, sich auf seinen Atem zu konzentrieren. Das kann man in jeder Situation machen — zum Beispiel jede rote Ampel nutzen, um zwei oder drei tiefe Atemzüge zu nehmen und einfach mal bewusst wahrzunehmen: Was ist da? Das tut schon unheimlich gut und bringt ganz viel, um das Stress-Netzwerk ein bisschen runterzufahren.

SWR1: Das heißt, Achtsamkeitsübungen kann ich im Prinzip in jeder Alltagssituation machen?

Hohmann: Absolut, Sie können zum Beispiel achtsam Kaffee kochen oder achtsam Ihre Wäsche zusammenlegen. Es geht im Grunde genommen darum, im Multitasking-Modus in unserem total stressigen Alltag nicht den Kopf zu verlieren, sondern sich wirklich mal nur auf eine Sache zu konzentrieren. Und ganz achtsam mit sich, seinem Körper und seinen Handlungen in dem Moment zu sein.

SWR1: Mit welchen Themen kommen die Menschen zu Ihnen?

Hohmann: Häufig sind es Sachen wie Überforderungen, weil wir einfach so viele Rollen in unserem Alltag erfüllen müssen. Oder Dinge wie Unausgeglichenheit, fehlende Balance. Die Leute können nicht so richtig zur Ruhe kommen, auch nach Feierabend nicht. Und da wenden sich die Leute an mich, um einfach mehr bei sich anzukommen und wieder zur Ruhe zu kommen.

SWR1: Zur Ruhe kommen nach der Arbeit — ein gutes Stichwort: Was sagen sie Leuten, die das nicht schaffen?

Hohmann: Das allererste, was ich immer sage, ist, dass es wichtig ist, einfach mal ein bisschen die Erwartungen an irgendein Ziel rauszunehmen.

Wir haben in dieser Leistungsgesellschaft immer das Problem, dass wir ein gewisses Ziel, ein Ergebnis haben wollen. Wenn wir uns auf kein bestimmtes Ergebnis fokussieren und einfach "sind", dann hilft das häufig schon viel, dass der Druck rauskommt. Dann können sich die Leute häufig besser darauf einlassen, dann entspannen wir automatisch.

SWR1: Und Ihre Klienten gehen dann, wenn sie bei Ihnen waren, glücklicher durchs Leben?

Hohmann: Ja, das kann man so sagen. Coaching kann man sich vorstellen wie tanzen — wir tanzen zusammen und ich führe diesen Tanz, aber tanzen wird der Coachee selbst.

Ich helfe Ihnen, wieder bewusster durchs Leben zu gehen.

Und dadurch wird das Leben natürlich irgendwie automatisch leichter, weil die Klienten oder die Übenden wieder mehr mit ihren Werten, mit ihrem authentischen Handeln verbunden sind und dadurch auch wieder bessere Entscheidungen treffen.

Ich glaube schon, dass das dazu führt, dass man glücklicher ist.

SWR1: Was beobachten Sie, wie groß generell die Wirkung ist, die Achtsamkeitstraining auf Menschen hat?

Hohmann: Ich würde sagen, die ist wahnsinnig groß und die wird vollkommen unterschätzt. Eine starke Verbindung zu uns selbst, unserem Körper sowie unseren Gedanken und Gefühlen und dabei die Fähigkeit zu haben wirklich im Hier und Jetzt zu sein — und das auch noch zu genießen — bringt eine starke Wirkung.

Das ist Übungssache und führt zu dem Ergebnis, dass wir einfach eine entschleunigte Wirkung am Ende auf alle Lebensbereiche (Job, Partner, Kindererziehung) haben. Dadurch steigt natürlich auch die Lebensqualität langfristig enorm.

Das Interview führte Steffi Stronczyk.