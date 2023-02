Helfer vom Arbeiter-Samariter-Bund im Erdbebengebiet

Jan Heitmann ist für den Arbeiter-Samariter-Bund Zweibrücken im türkischen Erdbebengebiet im Einsatz und berichtet im SWR1 Interview über die Schwierigkeiten vor Ort.

SWR1: Wie geht es Ihnen denn gerade?

Jan Heitmann: Sehr gut. Ich bin ein bisschen müde. Wir hatten heute Nacht zwei, drei leichte Nachbeben. Dann wird man immer mal kurz wach und braucht seine Zeit, bis man wieder einschläft.

SWR1: Sie sind in Zelten untergebracht. Beim letzten größeren Beben sind Ihre sanitären Anlagen zerstört worden. Haben Sie da keine Angst?

Heitmann: Nein. Wir sind jetzt durchaus so untergebracht, dass, auch wenn hier heute drumherum Häuser umfallen würden, wir nicht betroffen wären. Wir haben keine Angst. Dass aber mal das eine oder andere zu Bruch geht, das ist halt beim einem Erdbeben so.

SWR1: Sie helfen bei der Trinkwasseraufbereitung. Bei dem Beben sind große Teile der Wasserversorgung zerstört worden. Wie kommen Sie denn voran?

Heitmann: Wir waren eigentlich auf einem ganz guten Weg bis zu dem großen Nachbeben am Montagabend. Jetzt fangen wir im Prinzip wieder bei null an. Unsere alten Abgabestellen sind zur Zeit für uns nicht erreichbar. Das wird sich vielleicht heute im Laufe des Tages ergeben. Zurzeit sind wir von der türkischen Polizei lahmgelegt. Da kommt heute auch jemand vorbei, damit wir wahrscheinlich die Freigabe kriegen, neue Abgabeplätze zu errichten.

SWR1: Wir hören, die Zusammenarbeit mit türkischen Behörden sei schwierig. Warum?

Heitmann: Es ist eine riesige Katastrophe. Es gibt wie auch in Deutschland verschiedene Zuständigkeiten, die sich in so einer Katastrophe koordinieren müssen. Es sind alle sehr bemüht. Aber auch der türkische Amtsschimmel ist ähnlich wie der deutsche: er arbeitet mit langsamen Mühlen.

Ernst Hirschmugl (links) und Jan Heitmann (rechts) starten ihre ASB-Hilfsmission ins Erdbebengebiet in der Türkei. Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland

SWR1: Sie machen das ja alles ehrenamtlich, in Deutschland arbeiten Sie als Krankenpfleger, jetzt haben Sie sich bis Mitte März freigenommen, um im Erdbebengebiet zu helfen. Das ist ja auch schon ein persönliches Opfer. Warum machen Sie das, was treibt sie an?

Heitmann: Ich bin quasi als Zivildienstleistender 1988 zum ASB gekommen und 1989 gingen die Grenzen auf. Und wir haben direkt angefangen, immer weiter in Richtung Osten erst unsere neuen Bundesländer und Polen zu unterstützen mit medizinischer Versorgung. Und ja, ich habe einfach Spaß daran, Menschen in Not zu helfen. Deswegen bin ich auch Krankenpfleger geworden. In solchen Situationen auch in fremden Kulturen zu arbeiten, ist für mich etwas Besonderes. Und es ist für mich auch unheimlich erfüllend.

SWR1: Jan Heitmann ist für den Arbeiter-Samariter-Bund im Erdbebengebiet. Herr Heitmann, weiterhin toi, toi, toi für Ihre Arbeit.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Michael Lueg.