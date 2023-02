Bei Krankheiten, psychischen oder sozialen Problemen kann eine Selbsthilfegruppe erste Abhilfe leisten. Wie das ganze funktioniert, erzählt uns Elfi-Gül Hollweck, Leiterin für WeKISS in Mainz und Westerburg.

Manchmal kann es eine große Hilfe sein, mit anderen über seine Erfahrungen zu reden. Egal ob bei Krankheiten, psychischen oder sozialen Problemen - eine Selbsthilfegruppe kann erste Abhilfe leisten. In Rheinland-Pfalz gibt es ungefähr 3.000 verschiedene Gruppen. Welche Selbsthilfegruppen es gibt und wann es sinnvoll ist, eine eigene Gruppe zu gründen, erzählt uns Elfi-Gül Holweck. Sie leitet die Westerwälder Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (WeKISS) in Mainz und Westerburg.

SWR1: Wann ist es sinnvoll, eine Selbsthilfegruppe zu gründen?

Elfi-Gül Hollweck: Grundsätzlich macht es immer Sinn, eine Selbsthilfegruppe zu gründen, wenn in Ihrer Nähe keine Selbsthilfegruppe zu Ihrem Thema vorhanden ist. Es ist so, dass wir Hilfesuchende an bestehende Selbsthilfegruppen weitervermitteln. Wir haben eine große Datenbank und sind in engem Austausch mit den Menschen. Wenn Sie als Betroffener eine Selbsthilfegruppe suchen und wir können keine anbieten, dann würden wir das Angebot machen, mit Ihnen eine Selbsthilfegruppe zu gründen.

SWR1: Gibt es Fälle, in denen eine Selbsthilfegruppe keinen Sinn macht, weil man zum Beispiel einen Therapeuten braucht?

Hollweck: Absolut. Menschen, die einer hohen Belastung unterliegen oder schlimme traumatische Erfahrungen gesammelt haben, können in der Selbsthilfegruppe keine therapeutische Hilfe erfahren. Die Selbsthilfegruppe kann immer nur begleitend zu einer Therapie besucht werden, wenn eine solche notwendig ist.

SWR1: Wie unterstützen Sie mit WeKISS die Selbsthilfegruppen?

Hollweck: Wir führen Beratungsgespräche zu Themen. Wir helfen aber auch bei der Findung von Räumen, bei der Öffentlichkeitsarbeit und wir unterstützen bei der Moderation einer Selbsthilfegruppe. Außerdem begleiten wir Prozesse in Gruppen, möglicherweise bei Konflikten oder Überforderung.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Hanns Lohmann.