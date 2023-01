Fragen was man will und sofort kommt eine Antwort. Gefüttert mit Material aus dem Internet liefert die Software Chat GPT in wenigen Sekunden sogar Vorträge, wenn das gewünscht ist. Doch genau das löst auch viele Kontroversen aus.

Prof. Dr. Doris Weßels lehrt Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule in Kiel und erklärt, wie gefährlich das System ist und warum Verbote in Schulen nicht weiterhelfen. Das Interview führte Michael Lueg.