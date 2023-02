Bericht aus Kiew

Der freie Journalist Denis Trubetskoy berichtet regelmäßig aus Kiew über die Lage in der Ukraine. Im SWR1 Interview spricht er über die problematische Stimmung im Land ein Jahr nach Kriegsbeginn.

SWR1: Hätten Sie am Anfang gedacht, dass dieser Krieg ein Jahr und länger dauern wird?

Denis Trubetskoy: Ehrlicherweise stand ich am 24. Februar 2022 selbst derart unter Schock, dass ich rationale Gedanken nicht wirklich hatte. Aber mir wurde ziemlich schnell klar, dass dieser Krieg richtig, richtig lange dauern wird.

SWR1: Die Ukrainer hatten ja eine Zeit lang diesen Durchhaltewillen, dieses Gefühl, wir werfen die Russen wieder raus aus unserem Land. Ist davon noch etwas da?

Trubetskoy: Ich glaube, in der Gesellschaft gibt es nach wie vor diesen ganz klaren Konsens, dass man weiter kämpft, dass man Russland auf dem ukrainischen Gebiet so weit zurückschlagen sollte, wie es nur geht. Das Durchhaltevermögen ist da. Man ist, glaube ich, mehr kämpferisch als müde.

SWR1: Dieser Krieg wird immer schwerer. Russland verfeuert täglich so viel Munition, wie die ganze EU in einem Monat produziert, heißt es. Gibt es denn da wirklich noch echte Hoffnung, diesen Krieg gegen Putin zu gewinnen? Oder ist das eher Durchhaltewillen?

Trubetskoy: Die Hoffnung ist echt. Es ist wichtig, dass die Ukraine für jeden Quadratkilometer ihres Geländes kämpft. Weil sonst sieht man, was wir bereits zum Beispiel in Cherson gesehen haben: Folter, Repression und alles Mögliche in diese Richtung.

SWR1: Wie schätzen Sie das ein als beobachtender Journalist: Machen die ukrainische Führung und Präsident Selenskyj einen guten Job?

Trubetskoy: Ohne Präsident Selenskyj zu viel loben zu wollen, muss ich sagen er macht eigentlich eine fantastische Figur. Wenn er zum Beispiel in Butscha ist, wenn er die Soldaten an der Front trifft, merkt man den Schauspieler Selenskyj nicht. Man merkt in erster Linie den Menschen Selenskyj. Und seine Menschlichkeit ist etwas, was auch für die ukrainische Bevölkerung unter diesen schwierigen Umständen in diesen schwierigen Zeiten große, große Sympathien bekommt.

SWR1: Wie geht es denn Ihnen persönlich nach diesem einen Jahr. Können Sie noch?

Denis Trubetskoy: Es ist schwierig, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es gibt auch keinen Erwachsenen, der keine mentalen Probleme hätte, das trifft auf mich persönlich auch zu. Aber was wirklich motivieren ist, dass es auf der persönlichen Ebene ein neues Miteinander gibt. Ich spreche viel mehr als früher mit meinen Nachbarn, das gibt recht viel Kraft, obwohl ich natürlich auch zugeben muss, dass ich ebenfalls müde bin.

Das Interview führte SWR1 Moderator Michael Lueg.