Beim Bildungsgipfel in Berlin diskutieren Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Verbänden über drängende Probleme an den Schulen. Das Treffen war schon lange geplant, es war sogar im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung vereinbart. Und trotzdem haben viele Kultusministerinnen und -minister abgesagt. Auch die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Im SWR1 Interview erklärt die Ministerin, warum das so ist. Außerdem spricht sie über die Lage an den Schulen.

SWR1: Was haben Sie heute Besseres vor, als in Berlin über die Zukunft der Bildung zu beraten und wichtige Weichen zu stellen?

Bildungsministerin Stefanie Hubig: Also ich finde es ziemlich wichtig, dass wir uns als Länder mit dem Bund austauschen. Deshalb sind wir heute auch prominent vertreten als SPD. Wir haben zwei Minister, eine Ministerin, einen Minister beim Bildungsgipfel. Wir haben heute Vormittag Kabinett, und ab morgen treffen wir uns – die Bildungsministerin und Bildungsminister der Länder in Berlin zur Kultusministerkonferenz. Am Donnerstag kommt auch Frau Stark-Watzinger. Da tauschen wir uns aus, da haben wir ein Gespräch zu wichtigen Themen, wie zum "Startchancen-Programm". Und darüber bin ich sehr froh, weil es wirklich wichtig ist, dass wir bei den Themen vorankommen.

SWR1: Also es wird ein Gespräch geben, wenn auch nicht heute in Berlin. Wünschen Sie sich denn auch ein Sondervermögen für die Bildung, so wie für die Bundeswehr? Das hat ja ihre Parteichefin gefordert.

Hubig: Bildung ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, und da gehören alle mit dazu. Da gehören nicht nur die Länder dazu, sondern auch die Kommunen, die da viele Aufgaben und auch viele Kosten mitstemmen, aber eben auch der Bund. Wir haben auch beim Digitalpakt gezeigt, dass die Schulen sich verändern können, dass, wenn wir gemeinsam zusammenarbeiten und alle Geld in die Hand nehmen, dass wir dann auch vorankommen. Ich glaube, das ist unser aller Ziel. Es ist einfach möglich, wichtig, dass wir mit diesem Zeitpunkt gerade bei der Bildung gut investieren. Wir tun das als Land in Rheinland-Pfalz mit fast sechs Milliarden Euro pro Jahr…

SWR1: Aber der Digitalpakt, wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf, ist ja eigentlich ein gutes Beispiel. Denn da kommen ja auch 6,5 Milliarden Euro vom Bund, aber die werden nur extrem langsam abgerufen. Es wird geklagt über Bürokratie – also Geld allein scheint es ja nicht zu sein.

Hubig: Beim Digitalpakt muss man sehen, dass das Geld wirklich schon in den Schulen angekommen ist. Wenn sie jetzt in die Schulen gehen, sehen Sie die Veränderungen...

SWR1: Sehen Sie die? Ich sehe vor allem Geräte. Aber ich sehe niemanden, der sich darum kümmert.

Hubig: Doch, wir haben auch Menschen, die sich darum kümmern. Denn wir haben in Rheinland-Pfalz eine Verabredung mit den Kommunen getroffen, dass die Administration, die Wartung der Geräte - das ist nämlich wichtig, dass die funktionieren, da bin ich völlig bei Ihnen - dass das über die Kommunen gemacht wird. Das Land zahlt doppelt so viel wie vorher. Und wir hatten auch mit dem Bund einen "Administrationspakt". Das war immer meine Bitte, das konnten wir in der letzten Legislaturperiode sehr gut umsetzen. Auch da kommen wir voran. Ich glaube, wir wünschen uns alle, dass es mit noch etwas mehr Geschwindigkeit geht. Aber es ist wirklich wichtig, dass wir dranbleiben. Deshalb wünsche ich mir gemeinsam mit den Kommunen - da weiß ich, da sind wir uns einig-, dass wir auch im nächsten Jahr den Digitalpakt mit dem Bund fortsetzen können.

Das Gespräch führte SWR1 Moderatorin Claudia Deeg.