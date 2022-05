Steigende Preise

Die Energiepreise sind in der letzten Zeit enorm gestiegen. Wir haben mit dem Wirtschaftsexperten Robert Halver darüber gesprochen, was die Inflation für die Verbraucher bedeutet.

Das Statistische Bundesamt zeigt auf, dass die Preise für Obst oder Bekleidung kaum gestiegen sind. Die hohen Energiepreise können aber auch diese Produkte verteuern. "Das ist leider das Problem bei Inflation, wenn vor allem Transportkosten höher werden", erklärt uns Robert Halver.

Durch weltweite Lieferengpässe können zudem auch andere Waren teurer werden. Einen Hoffnungsschimmer sieht Halver gegen Sommer kommen: "Ich habe den Eindruck, dass die Inflation im Sommer so langsam den Gipfel erreicht."

Womit hängt die aktuelle Inflation zusammen?

Die Corona-Pandemie spiele dabei laut Halver immer noch eine Rolle. "Wir hatten ja kaum Lager-Vorhaltung bei großen Unternehmen, weil in der Corona-Zeit kaum was gekauft worden ist", erklärt der Wirtschaftsexperte. Alles müsse nachbestellt werden und alle wollen gleichzeitig an die Ware kommen. Auch die Null-Covid-Politik in China führe zu Lieferengpässen.

Wie sehr steigen Zinsen für Kredite an?

Robert Halver glaubt beim Zinsanstieg nicht mehr an einen großen Sprung. "De facto sind die Zinsen seit Oktober letzten Jahres ja auch schon dramatisch angestiegen", weiß der Wirtschaftsexperte.

Was können Verbraucher jetzt tun?

Der Wirtschaftsexperte rät dazu, klug zu überlegen, welche Ausgaben aktuell sein müssen und welche warten können. Bewusster Einkaufen sei außerdem wichtig. Auch jeden Monat etwas Geld zurücklegen sei jetzt ratsam.