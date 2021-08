Viele Menschen haben einen unerfüllten Traum – in New York leben oder mit Seelöwen in Südafrika arbeiten. Aber auch im Kleinen sind Auszeiten möglich – indem beispielsweise die Heimatstadt neu entdeckt wird. Daniela Scholl gründete eine Auszeitagentur und hat einige Ideen.

Unzufriedenheit und Sehnsüchte

Laut Scholl liegen die Hauptgründe für das Suchen einer Auszeit in der eigenen Unzufriedenheit oder der Sorge was zu verpassen. Oft hätten Menschen das Gefühl, dass ihr Leben an ihnen vorbeiziehe und Träume, Wünsche und Leidenschaften unerfüllt blieben.

Sie selbst hatte ein ähnliches Gefühl. Daniela Scholl war müde von den langwierigen Entscheidungsprozessen in Großunternehmen und wollte endlich einmal etwas Anderes machen und Menschen helfen. Deshalb gründete sie ihre Auszeitagentur. "Da geht es um mehr Lebensqualität und da möchte ich andere Menschen unterstützen".

Menschen helfen

Letztlich ginge es ihr darum, Menschen bei ihren Plänen zu helfen. Es gebe zwei impulse für das Suchen einer Auszeit aus dem Bekannten: "Es gibt 'Weg-von' und 'Hin-zu'-Menschen. Diejenigen, die beispielsweise weg vom Job wollen, da bin ich nicht die Richtige. Ich helfe Menschen, die schon konkrete Vorstellungen haben, was sie endlich mal machen wollen, wie auf einer Farm helfen, eine Zeit lang in New York wohnen oder Seekühe in Südafrika retten." Wenn es dann wirklich an die Planung gehe, werde ein "Schlachtplan" ausgearbeitet und Scholl helfe dann bei allem was anstehe, unter anderem Sozialversicherung und andere organisatorische Punkte.

Auch daheim ist eine Auszeit möglich

Ihr Tipp für die kleine Auszeit: Einen experimentellen Zugang zum eigenen Wohnort suchen. So könne man einen Tag Urlaub in der eigenen Stadt machen, indem man sich nur eine bestimmte Küche esse. "Dann schaue ich, ob es vielleicht irgendwo ein polnisches Restaurant für den Abend gibt und tagsüber gehe ich noch in einen polnischen Supermarkt einkaufen, so hat man ganz schnell einen anderen Blick auf die Stadt und einen Tag ein bisschen Auszeit."