Imkerin gibt Tipps zur Pollen-Verarbeitung Das Superfood aus dem Bienenstock

Blütenpollen gibt es als Nahrungsergänzungsmittel. Doch bis der Blütenstaub bei uns auf dem Teller landet, ist es ein weiter Weg: Die Biene trägt ihn in den Stock, um ihre Brut damit zu versorgen. Der Imker befestigt eine so genannte Pollenfalle am Eingang des Bienenstocks, an der die Biene beim Hindurchschlüpfen die Pollen abstreift. Sie müssen noch am gleichen Tag verarbeitet werden. Zunächst kommen sie für 72 Stunden in einen Trockner. "Eine Art Dörr-Apparat", sagt Friederich. Eingeschweißt müssen sie anschließend drei Tage in die Gefriertruhe bei -19 Grad.