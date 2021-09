Ihre Fragen an Sebastian Münzenmaier - Spitzenkandidat der AfD

Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Welche Parteien kommen in den Bundestag? Wer bekommt wie viele Stimmen? Und: Wer wird neuer Bundeskanzler – oder Kanzlerin? Bundeskanzlerin Angela Merkel tritt nach 16 nicht mehr zur Bundestagswahl an. Aber wer folgt ihr nach? Auf den letzten Metern steigt die Spannung in diesem Wahlkampf. Die Umfragen sorgen für Aufregung in den Parteien. Da sieht es im Moment gut aus für die SPD und ihren Kandidaten Olaf Scholz. Die CDU und ihr Kandidat Armin Laschet schwächelt. Aber Umfragen sind keine Wählerstimmen. Zwei Wochen haben die Parteien noch Zeit, die Wählerinnen und Wähler mit ihren politischen Inhalten und Zielen zu überzeugen. Wer hat auf den letzten Metern die besseren Nerven? Es bleibt spannend. Wir haben die rheinland-pfälzischen Spitzenkandidaten der im Land- und im Bundestag vertretenen Parteien zu uns ins Studio eingeladen. Den Auftakt macht heute Sebastian Münzenmaier von der AfD.