Ende der 70er Jahre hatte es Annette Humpe geschafft. Sie besteht die Aufnahmeprüfung für die Musikhochschule in Köln. Hauptfach Klavier. Denn eins wusste die junge Frau. Musikmachen ist das, was sie will. Doch nach einiger Zeit merkt sie, die Klassik ist nicht ihre Welt…