Vor rund drei Wochen hat ein Mann einen 20 Jahre alten Mitarbeiter einer Tankstelle in Idar-Oberstein mit einem Schuss in den Kopf getötet. Vorausgegangen war ein Streit um die Maske. Der Verdächtige hat im Netz Querdenker-Inhalte geteilt. Bis zu 650 Menschen dürfen heute an einer Trauerfeier in Idar-Oberstein für den jungen Mann teilnehmen.