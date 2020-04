SWR1 Rheinland-Pfalz sendet Ihre Wunschhits und Grüße in der Corona-Krise am Ostersonntag und Ostermontag von 13 bis 24 Uhr.

So sieht Ostern 2020 leider aus: Der Besuch von Freunden ist abgesagt, der Urlaub storniert und die Familienfeier gestrichen. Das Coronavirus verändert alles.

dpa Bildfunk Picture Alliance

Gleichzeitig gibt es Menschen, die über die Belastungsgrenze hinaus arbeiten, damit wir alle versorgt werden und unser Gesundheitssystem nicht zusammenbricht. Diese Menschen will SWR1 Rheinland-Pfalz an den Ostertagen über sein Radioprogramm zusammenbringen mit der Aktion: "Ich schick Dir einen Hit!"

Wir verbringen das Osterfest zuhause – und das ist doch die Gelegenheit, mal wieder an nette Menschen zu denken und ihnen einen Hit zu schicken. Grüßen Sie Ihre Liebsten, die Sie in diesem Jahr an Ostern nicht besuchen können oder einen Menschen, der ihnen in der Coronazeit besonders geholfen hat, mit einem Musiktitel.

So geht’s!

Sie verschenken den Hit – SWR1 Rheinland-Pfalz spielt ihn im Radio. Am Ostersonntag von 13 bis 24 Uhr und am Ostermontag von 13 bis 17 und von 18 bis 24 Uhr.

Sie können Ihren Wunsch